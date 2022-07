POL-GM: Führerschein nach Alkoholunfall sichergestellt

Bergneustadt (ots) - In einen Imbiss an der Talstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Samstag (22./23. Juli) eingebrochen. Zwischen 23.15 und 10.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in den Imbisscontainer. Sie verschwanden im Anschluss mit Bargeld aus der Kasse. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

