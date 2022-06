Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verdacht des Betrugs und der Geldwäsche - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Der am 29.06.2022 in einem bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts des Betrugs und der Geldwäsche geführten Ermittlungsverfahren festgenommene Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Nachdem sich im Rahmen der am gestrigen Mittwoch durchgeführten Durchsuchung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben hatten, dass sich der Tatverdächtige mit seinen Vermögenswerten in das Ausland begeben wollte, war von der Staatsanwaltschaft Stuttgart der Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr beantragt und vom zuständigen Haftrichter entsprechend erlassen worden. Die Ermittlungen dauern an. Weitergehende Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

