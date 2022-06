Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 80-Jähriger von Stadtbahn erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwochnachmittag (29.06.2022) in der Schmidener Straße von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 80-Jährige überquerte gegen 17.15 Uhr den Bahnübergang an der Haltestelle Gnesener Straße, als ihn die Stadtbahn der Linie U19 erfasste, die in Richtung Sommerrain unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

