Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neue Revierleitung beim Polizeirevier 2 Wolframstraße

Stuttgart (ots)

Polizeivizepräsident Markus Eisenbraun hat am Mittwoch (29.06.2022) die neue Leiterin des Polizeireviers 2 Wolframstraße, Inka Buckmiller, im Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt und sie offiziell in ihr neues Amt eingeführt. Die 47 Jahre alte Polizeioberrätin war zuvor Revierleiterin in Göppingen. In feierlichem Rahmen dankte Markus Eisenbraun dem Ersten Polizeihauptkommissar Ralf Perrey für sein Engagement und seine Verlässlichkeit. Er leitete das Revier seit dem Weggang von Volker Weinstock. Insbesondere auch in schwierigen Einsatzlagen konnte sich das Polizeipräsidium Stuttgart immer auf den 58-Jährigen äußerst erfahrenen Revierchef verlassen. Ralf Perrey wird künftig das Führungs-und Lagezentrum der Polizei auf dem Pragsattel leiten.

