Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (28.06.2022) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren aus einem Geschäft an der Böblinger Straße gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 27-Jährige soll gegen 14.15 Uhr verschiedene Getränke im Wert von zirka fünf Euro in seinem Rucksack verstaut und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Nachdem der Ladendetektiv ihn ansprach und in sein Büro bat, versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Gemeinsam mit dem Filialleiter gelang es dem Ladendetektiv jedoch den Tatverdächtigen, trotz heftiger Gegenwehr, festzuhalten und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Der 27-jährige Staatenlose wird heute im Laufe des Mittwochs (29.06.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

