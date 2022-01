Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schlägerei im Zug: Fahrgäste drängen Angreifer zurück

Bremen (ots)

Nordwestbahn, Hauptbahnhof Bremen Richtung Vegesack, 25.01.2022 / ca. 17:00 Uhr

Infolge einer Schlägerei in einer Nordwestbahn Richtung Bremen-Vegesack hat ein 39-jähriger Mann erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten. Sein Kontrahent verließ die Bahn in Bremen-Burg. Die Körperverletzung ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr.

Zuvor soll der 39-Jährige einen vor ihm sitzenden Jugendlichen in Höhe des Haltepunktes Oslebshausen wegen angeblich zu lauter Musik angesprochen haben. Dabei soll er den Jungen wegen einer patzigen Antwort rassistisch beleidigt haben.

Ein daneben sitzender Fahrgast mischte sich ein und stellte den 39-Jährigen zur Rede. Nach einem Wortgefecht kam es zur körperlichen Auseinandersetzung und der 39-Jährige erhielt zahlreiche Schläge ins Gesicht. Couragierte Fahrgäste drängten den unbekannten Angreifer zurück, der am Haltepunkt Burg die Bahn verließ und mit einem Bus der Linie 95 stadtauswärts weiterfuhr. Eine Streife der Polizei Bremen war im Einsatz. Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der unbekannte Kontrahent wird wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkler Teint, Jacke der Marke NORTH FACE mit schwarzen Ärmeln und lilafarbenem Körperanteil, hellblaue Jeans, schwarz-weiße NIKE-Sportschuhe.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zur Identität des Verdächtigen: Telefon 0421/16299-777

