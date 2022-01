Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Jugendlicher Maskenverweigerer leistet Widerstand

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 23.01.2022 / 17:45 Uhr

Auf den Hinweis, dass er im Bremer Hauptbahnhof eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müsse, hat ein 17-jähriger Jugendlicher aus Bremen aggressiv reagiert. Er beleidigte eine Bundespolizistin und zwei ihrer Kollegen mit einer Reihe von Schimpfworten und drohte, ihnen "eine Bombe zu geben - dann würden sie liegen".

Dass er nun wegen einer Straftat seine Identität nachweisen musste, beeindruckte ihn nicht. Auch gegen die Mitnahme zur Wache setzte er sich mit einem Tritt zur Wehr, weswegen nicht die Bundespolizisten, sondern er selbst am Boden lag. In Handschellen wurde er in Gewahrsam genommen. Drogen oder Alkoholkonsum wurden nicht festgestellt. Seine Eltern wurden informiert. Mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde der Jugendliche entlassen.

