Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Verkehrsunfall mit Schulbus - 10 leichtverletzte Kinder

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 11.06.2021, gegen 8 Uhr, kam es auf der Landstraße, Einmündung Goldstraße in Gutach, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus.

Der Schulbus, welcher mit 34 Schulkindern, die Landstraße von Bleibach kommend in Richtung Kollnau befuhr, wollte auf Höhe der Einmündung Goldstraße links abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde die 57-jährige Busfahrerin von einem 59-järigen Autofahrer überholt, der den Abbiegevorgang offenbar zu spät wahrgenommen hatte.

Durch den abrupten Bremsvorgang und den leichten Aufprall verletzten sich 10 Kinder leicht. Drei Kinder wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich, zur weiteren Untersuchung, in ein Krankenhaus eingeliefert. Fünf der verletzten Kinder konnten anschließend wieder am Unterricht teilnehmen. Es entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

