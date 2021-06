Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 10.06.2021, hatten Unbekannte die Glasscheibe einer Tür zum Lehrerzimmer der Realschule, in der Stuttgarter Straße in Denzlingen, mit einem Stein eingeworfen und anschließend das Zimmer betreten und durchsucht. Verschiedene Schrankfächer wurden durchwühlt und eine Geldkassette gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entwendet.

Bereits letzte Woche, zwischen dem 02.06 und dem 04.06.2021 wurde in ähnlicher Art und Weise eingebrochen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

