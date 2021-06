Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Dienstag den 11.06.2021, gg. 12:00Uhr wurde die Feuerwehr aus Titisee-Neustadt, das DRK, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brandmeldealarm in einem Personalhaus in der Jostalstraße gerufen.

Bei einer Überprüfung der Brandörtlichkeit durch die Feuerwehr, stelle sich rasch heraus, dass ein Bewohner des Hauses, das Essen unbeaufsichtigt auf dem Herd belassen hatte, so dass sich durch das verbrannte Essen starker Rauch entwickelte. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

