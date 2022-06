POL-S: Baumaschinen von Ladefläche gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (28.06.2022) an der Kreuzung Am Neckartor/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Rotlichtverstöße und Mobiltelefonnutzung gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und stellten dabei rund 60 Verkehrsverstöße fest. Darunter fielen unter anderem 14 Rotlichtfahrten, 29 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen und zwölf ...

mehr