Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 03. Dezember 2021, 14:12 Uhr, kam es am Zubringer des Reinserturmweges zur Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall. Ein 77 - jähriger Pkw Fahrer und ein 62 - jähriger Fahrer eines Sattelzuges stießen im Einmündungsbereich Bundesstraße 3 ( Umgehungsstraße ) / Auffahrt zum Reinserturmweg leicht zusammen. Da der Unfallhergang nicht eindeutig feststand, wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf ca. 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell