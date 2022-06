Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß an Einmündung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend (28.06.2022) im Einmündungsbereich der Straße Am Wolfersberg / Auerbachstraße ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 18.00 Uhr mit seinem VW Golf in der Schozacher Straße in Richtung Hallschlag unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Wolfersberg / Auerbachstraße kam es anschließend zur Kollision mit dem VW UP einer 78-Jährigen, die die Auerbachstraße entlangfuhr und nach rechts in die Straße Am Wolfersberg abbog. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

