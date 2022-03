POL-PPRP: Einbruch in Albert-Einstein-Schule

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 08.03.2022, gegen 21:20 Uhr und dem 09.03.2022, gegen 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Filiale eines Blumengeschäftes im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße ein. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

