POL-OS: Badbergen: Polizeihubschrauber suchte nach Einbrechern

Badbergen (ots)

Gegen 01 Uhr wählte eine aufmerksame Zeugin am Montagmorgen den Notruf. Die Frau beobachtete einen Einbruch in ein Geschäftshaus an der Ecke Bahnhofstraße und Rahrtstraße. Drei unbekannte Männer hatten versucht, sich über das Dach des Geschäftshauses unberechtigten Zugang ins Innere zu verschaffen. Offensichtlich flüchteten die Täter ohne Beute, dies ergab eine nächtliche Begehung des Objekts. Für eine Nahbereichsfahndung wurden zahlreiche Streifenwagen zusammengezogen, darunter Diensthundeführer und Kräfte aus dem Bereich Cloppenburg. Auch der Polizeihubschrauber kreiste über dem Ort, leider vergeblich. Die Polizei Bersenbrück bittet um Zeugenhinweise. Möglicherweise wurden die Täter von Kameras auf Privatgrundstücken aufgenommen oder ließen Gegenstände auf ihrer Flucht zurück. Hinweise werden unter 05439/9690 entgegengenommen.

