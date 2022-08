Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Anhänger von Kupplung entwendet

Gronau (ots)

Einen an einem Auto angekuppelten Anhänger mit niederländischen Wiederholungskennzeichen (weißer Grund mit schwarzer Schrift) haben Unbekannte am Drilandsee in Gronau entwendet. Der Einachser mit weißer Plane und hölzernen Hecktüren stand auf einem Parkplatz am Hagelsweg, als die Täter am Dienstag, 02.08.2022, zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr zuschlugen. Mit dem Gefährt stahlen die Diebe ein Schlauchboot, ein Zelt sowie Klappstühle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

