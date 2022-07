POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 211 zw. Bartelshagen II und der B 105 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) - Am 21.07.2022 um 19:03 Uhr teilte ein Hinweisgeber der Leitstelle der Polizei in Neubrandenburg mit, dass in der Stralsunder Herrmann-Burmeister-Str. ein Mann mit einem langen Messer in der einen und einer Bierflasche in der anderen Hand umherläuft und die Leute bedroht. Er sprach Personen an und äußerte dabei " komm her, ich steche dich ab". Noch ...

mehr