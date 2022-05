Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zweier PKWs bei Überholmanöver

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es auf der B 291 bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 32-jähriger Golffahrer wurde dabei leicht verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Grund für die Überholung war, laut Zeugenaussagen, ein extrem langsam fahrender Opel. Direkt hinter dem Opel fuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer. Gleichzeitig entschieden sich der BMW-Fahrer und der hinter ihm fahrende 32-jährige Golffahrer dazu, den Opel überholen zu wollen ¬- obwohl in diesem Bereich war das Überholen nicht erlaubt war, was durch eine durchgezogene Fahrbahnlinie gekennzeichnet war. Dabei stieß der Golf-Fahrer mit dem vor ihm fahrenden BMW-Fahrer zusammen. Der 32-Jährige verletzte sich dabei leicht, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Da der unbekannte Fahrer des Opels, nach derzeitigem Ermittlungsstand, den Unfall nicht bemerkte, wird dieser gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222.57090, zu melden.

