Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend im Stadtteil Bahnstadt. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer war gegen 18 Uhr auf der Czernybrücke, von der Bergheimer Straße, entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Eppelheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eppelheimer Straße wechselte er auf den Fahrradstreifen, um seinen Weg in Richtung Eppelheimer Straße fortzusetzen. Hierbei missachtete er den Vorgang einer 22-jährigen Smart-Fahrerin, die auf dem Czernyring, von der Montpellierbrücke in Richtung Eppelheimer Straße fuhr. Die 22-Jährige leitete noch eine Gefahrenbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad jedoch nicht mehr verhindern. Der Radler blieb unverletzt, da er rechtzeitig vom Rad gesprungen war. Ein nachfolgender 38-Jähriger konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem Smart auf. Dabei wurden die 22-jährige Fahrerin des Smart und deren 23-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell