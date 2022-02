Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Vorfahrt nicht beachtet

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall.

Ca. 11.00 Euro Schaden entstanden beim Zusammenstoß von zwei Autos. Eine 18-Jährige bog am Samstagabend gegen 22.00 Uhr von der Badstraße nach links in Richtung Planiestraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der die Planiestraße in Richtung Memminger Straße befuhr. Die Frau und der Mann blieben bei dem Unfall unverletzt.

