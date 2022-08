Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gewinnerlose entwendet

Betrugsversuch fällt auf

Gronau (ots)

Erst aus einer Mülltonne bereits ausgezahlte Gewinnerlose stehlen, dann das wertlose Papier in einer Lottoannahmestelle versuchen einzulösen, um sich dann lautstark zu beschweren, weil kein Geld ausgezahlt wird. So geschehen am Dienstag, 02.08.2022, gegen 16.00 Uhr in Gronau an der Albrechtstraße. Die fünfköpfige Tätergruppe, alle mit dunklem Teint und teilweise tätowiert, flüchtete nach dem erfolgslosen Betrugsversuch mit einem Ford Transit mit niederländischen Kennzeichen vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell