Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupferkesseln

Baumholder (ots)

In der Nacht vom 3.1. auf 4.1. (Montag auf Dienstag) wurden in der Goethestraße in Baumholder mehrere Kupferkessel von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise hinsichtlich der Tat oder eines Täters.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell