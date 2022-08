Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeuge verschreckt Einbrecher + Exhibitionist im Bus + Drogenkontrollen in der Innenstadt + Radfahrer leicht verletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.08.2022:

Zeuge verschreckt Einbrecher + Exhibitionist im Bus + Drogenkontrollen in der Innenstadt + Radfahrer leicht verletzt

Gießen: Scooter beim Skaterpark entwendet

Auf dem Skaterpark der Ringallee entwendeten Mittwochabend zwei Unbekannte einen schwarzen E-Scooter. Gegen 19.20 Uhr meldete eine Zeugin den Diebstahl. Die Täter waren dunkel gekleidet, einer trug ein grünes Oberteil und einer eine grüne Kappe. Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zeuge verschreckt Einbrecher

Ein Zeuge verschreckte offenbar Freitagfrüh in der Bismarckstraße einen Einbrecher. Gegen 02.00 Uhr bemerkte er den Dieb, wie dieser an der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses ein Fenster aufbrach. Der Unbekannte schubste den Zeugen zur Seite und flüchtete in Richtung Ludwigstraße. Der Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Er trug eine tarnfarbene Hose und eine schwarze Daunenjacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Exhibitionist im Bus

Nachdem sich ein Unbekannter im Bus am Donnerstagabend entblößte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Eine Zeugin stieg gegen 19.20 Uhr in die Buslinie 7 ein und setzte sich direkt hinter die Busfahrerin Auf der rechten Sitzreihe (direkt hinter der Tür) saß zu diesem Zeitpunkt der Unbekannte. An der Haltestelle stiegen die meisten Fahrgäste aus. Die Zeugin, der unbekannte Mann und eine weitere Frau verblieben in Bus. Plötzlich stand der Unbekannte auf, stellte sich in den Durchgang, entblößte sich und onanierte. Die Zeugin sprach den Exhibitionisten an, welcher zügig über die mittlere Bustür das Fahrzeug an der Haltestelle "Unterm Hardtwäldchen" verließ. Der deutschsprechende Tatverdächtigen ist über 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat kurze braune Haare, einen athletischen Körperbau und ein Tattoo auf dem Arm/der Schulter. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue Jogginghose und eine FFP2-Maske. Wer hat den Verdächtigen im Bus gesehen und nach seinem Ausstieg aus dem Bus gesehen? Zeugen, insbesondere die unbekannte Frau im Bus werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch in Imbiss

Mehrere Hundert Euro ließ ein Unbekannter Donnerstagfrüh aus einem Imbiss in der Marburger Straße mitgehen. Der Einbrecher stieg gegen 01.00 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchte er die Räume und entwendet aus der Kasse das Bargeld. Der Tatverdächtige ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, zwischen 170 und 185 cm groß und schmächtig. Er hat mittellange gelockte dunkle Haare. Er trug eine FFP2-Maske und ein helles T-Shirt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Feuer auf Spielplatz

Unbekannte setzen auf einem Spielplatz im Fischerweg in Wißmar einen Holztisch in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer, löschte es und informierte gegen 20.55 Uhr die Polizei. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Duo stiehlt Rucksack aus Transporter

Mit einem Rucksack aus einem Transporter flüchteten Donnerstagnachmittag zwei Täter. Der weiße VW stand an der Zufahrt einer Tiefgarage, als das Duo die Fahrertür öffnete und einen olivfarbenen Rucksack mit einer amerikanischen Flagge und einem Patch aus dem Fahrzeug mitgehen ließen. Zeugen, die die Langfinger gegen 15.30 Uhr an der Tiefgarageneinfahrt in der Wilhelmstraße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Audi zerkratzt

Über eine Länge von über zwei Metern hinterließ ein Unbekannter einen Kratzer an einen in der Otto-Behaghel-Straße geparkten Audi. Der schwarze A3 stand dort am Donnerstag zwischen 09.20 und 12.25 Uhr auf dem Parkplatz der Uni-Bibliothek. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 0956085

Landkreis Gießen: Zur Blutentnahme auf die Polizei

Bei Kontrollen im Landkreis Gießen mussten vier Verkehrsteilnehmer zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr hielten Polizisten im Ohlebergsweg einen Autofahrer an. Nachdem der Drogentest des 42 Jahre alten Fahrers positiv auf THC reagierte, folgte die Blutentnahme. Einen alkoholisierten Autofahrer zogen Beamte am Donnerstag in Pohlheim-Holzheim aus dem Verkehr. Sie erwischten den 44-Jährigen gegen 00.45 Uhr in der Straße "Beune". Er pustete über 1,7 Promille. Im Uferweg in Gießen stoppten die Ordnungshüter einen 39-jährigen Radfahrer. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest regierte bei ihm positiv auf Kokain und Morphin. Ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Donnerstag gegen 22.30 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer im Friedhofsweg in Linden unterwegs. Der Fahrer räumte ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Gießen: Drogenkontrollen in der Innenstadt

Beamte des Gießener Rauschgiftkommissariats waren am Mittwoch im Bereich "Auf der Bach" und am "Kirchplatz" unterwegs. Die Ermittler überprüften zunächst einen 54-jährigen Gießener, der offenbar zuvor Betäubungsmittel bei einem 58-jährigen Mann gekauft hatte. Im Anschluss gelang die Festnahme des Dealers. Er führte über 20 Verkaufspäckchen mit Betäubungsmitteln mit. Die Polizisten stellten die Drogen bei den beiden Männern sicher und nahmen sie mit zur Wache. Bei der Wohnungsdurchsuchung beim Rauschgifthändler fahnden die Experten illegale verschreibungspflichtigen Medikamente, szenetypisches Verpackungsmaterial, eine Waage und weiteres Zubehör. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter die Männer wieder.

Langgöns: Einbruch in Lang-Göns

Unbekannte brachen in einen Handwerksbetrieb in der Straße "Am Mandlerwasen" in Lang-Göns ein. Die Einbrecher kamen zwischen 17.30 Uhr am Freitag (12. August) und 09.10 Uhr am Samstag (13. August) auf das Gelände und hebelten das Fenster einer Halle auf. In einer Werkstatt zerstörten sie einen Rechner und im Flur Lichter sowie Bewegungsmelder. Sie durchsuchten mehrere Räume des Gebäudes und entwenden Schlüssel und Bargeld. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer leicht verletzt

An der Kreuzung Goethestraße/Stephanstraße stießen Donnerstagnachmittag gegen 16.37 Uhr ein PKW und ein Radfahrer zusammen. Ein 48-Jähriger wollte mit seinem Citroen von der Goethstraße nach links in die Stephanstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den 65-jährigen Radfahrer, welcher zu Boden stürzte. Dabei erlitt der Biker leichte Verletzungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gieße-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Flucht im Felsenweg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten am Mittwoch einen im Felsenweg geparkten Hyundai. Der schwarze Tucson stand dort zwischen 19.30 und 21.00 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden an der linken Frontseite des Autos auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell