Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 48-Jähriger erleidet Schnittverletzung + Kind von PKW erfasst + Fahrradkontrollen der "AG Fahrrad"

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 18.08.2022:

48-Jähriger erleidet Schnittverletzung + Kind von PKW erfasst + Fahrradkontrollen der "AG Fahrrad"

Gießen: 48-Jähriger erleidet Schnittverletzung

In der Asylunterkunft in der Rödgener Straße gerieten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zwei ukrainische Bewohner aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. In dessen Verlauf stach ein 45-Jähriger einem 48-Jährigen in den Arm, welcher mit einer Schnittverletzung in eine Klinik musste. Polizisten stellten das Messer sicher, nahmen den Tatverdächtigen mit auf die Wache und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Lich: Einbruch in Gartenhütte gescheitert

Etwa 500 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem versuchten Einbruch in eine Gartenhütte in der Kirchhofsgasse. Zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 21.20 Uhr am Mittwoch scheiterten sie an den zwei Türen und einem Fenster der Hütte. Wer hat dort verdächtigen Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Laubach: Werkzeug aus Scheune gestohlen

Auf Werkzeuge und Geräte hatten es Unbekannte in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Ruppertsburg abgesehen. Zwischen Donnerstag der vergangenen Woche (11. August) und Mittwoch (17. August) brachen sie eine Scheune ein. Aus dem Gebäude fehlen ein Werkzeugkasten, mehrere Hydraulikpressen, Schlagschrauber, Bohrmaschine und ein Wagenheber. Wer hat dort verdächtige Personen und/oder ein Fahrzeug gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143 -0.

Gießen: Kind von PKW erfasst

Mit Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung ein dreijähriges Kind nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Der Junge überquerte Mittwochabend gegen 21.50 Uhr den Wiesecker Weg, als ein 58-jähriger Mann mit seinem BMW dort unterwegs war. Der Autofahrer konnte offenbar nicht mehr ausweichen und erfasste das Kind. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen?

Gießen: Parkplatzrempler in der Grünberger Straße

Etwa 1.500 Euro wird die Reparatur an einem grauen BMW kosten, nachdem ein Unbekannter die hintere linke Seite des Fahrzeuges auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße beschädigte. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 20.30 und 23.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: PKW touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein im Röderring geparkten Ford. Der blaue Focus stand dort zwischen 23.00 Uhr am Sonntag und 16.00 Uhr am Montag. Die Polizei schätzt den Schaden an dem hinteren Kotflügel des Fahrzeuges auf etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Fahrradkontrollen der "AG Fahrrad"

Mitarbeiter der "Arbeitsgruppe Fahrrad", die zu dem Gesamtkonzept Sicheres Gießen gehört, führten mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Lich Kontrollmaßnahmen im Gießener Stadtgebiet durch.

Zwischen 12.00 und 18.00 Uhr überprüften die Beamten 64 Fahrräder. Gegen 28 Fahrerinnen und Fahrer leiteten die Kontrolleure ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei über der Hälfte der Bikerinnen und Biker bemängelten die Ordnungshüter unvollständige oder gar nicht funktionierende Beleuchtungen an den Rädern. Eine funktionierende und vollständige Beleuchtung am Fahrrad ist gesetzlich Pflicht. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Verwarngeld von 20 Euro vor. Einige Radler fuhren trotz Durchfahrtsverbot durch die Fußgängerzone. Für diesen Verstoß müssen die Sünder ein Verwarngeld von 25 Euro zahlen.

Die Ordnungshüter stellten zwei Räder sicher, welche als gestohlen gemeldet waren. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Ein 17-jähriger Jugendlicher versuchte mit seinem Rad vor der Kontrolle zu flüchten. In der Wolkengasse nahm eine Fahrradstreife den Jungen fest. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden: Bei seiner Durchsuchung fanden sie über 11 Gramm Marihuana und stellten es sicher. Darüber hinaus stand der 17-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Zudem wurden während der Kontrolle bei der Überprüfung eines Mannes ein Kinderfahrrad, Parfümflaschen und Schmuckstücke sichergestellt, die vermutlich aus Diebstählen stammen.

Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Mannes stellte es sich heraus, dass dessen mitgeführter E-Scooter vor etwa drei Wochen offenbar gestohlen wurde. Auch soll er den Eigentümer des E-Scooters mit einem Messer bedroht haben. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen polizeibekannten Mann mit auf die Wache. Dort wurde er wegen mehrerer Diebstahlsdelikte vernommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell