POL-GI: In Windschutzscheibe gekracht + Zeugensuche nach Geldübergabe

Langgöns/ A45: In Windschutzscheibe gekracht

Von Glück im Unglück kann man bei einem Unfall sprechen, der sich am Samstag, 13. August, auf der A 45 in nördliche Richtung, zwischen den Autobahnkreuzen Gambach und Gießener Südkreuz ereignete: Gegen 13.40 Uhr flog plötzlich ein kleiner Baustrahler in die Windschutzscheibe eines Mercedes und blieb darin stecken. Einzelne Bruchstücke der Scheibe schleuderten ins Fahrzeuginnere, der Großteil der Scheibe blieb aber ganz, wenn auch mit "Spinnennetz-artigen" Rissen. Der 41-jährige Fahrer aus Mühlacker konnte das Auto kontrolliert stoppen und zog sich durch die Bruchstücke leichte Verletzungen zu, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Mercedes beträgt etwa 2.000 Euro. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, woher der Baustrahler stammen könnte. Die Polizeiautobahnstation ermittelt wegen einer Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise (06033 70435010).

Gießen: Zeugensuche nach Geldübergabe

Wieder einmal schafften Betrüger es mit geschickter Gesprächsführung, einen Senior um einen fünfstelligen Betrag zu erleichtern. Am Freitag, 12. August, riefen sie den Marburger an und wechselten sich während des Gesprächs ab um dabei vorzugeben, Angehörige von der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu sein. Sie berichteten von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Schwiegertochter des Seniors verursacht hätte. Zur Abwendung einer Haftstrafe forderten sie das Geld und brachten den Senior dazu, 25.000 Euro bei der Bank zu holen und diese in Gießen an einem Parkplatz einer Abholerin, angebliche "Assistentin der Staatsanwaltschaft", zu übergeben. Die Kripo Gießen sucht Zeugen, die zufällig die Geldübergabe am Freitag gegen 15.45 Uhr am Brandplatz beobachtet haben und die Angaben ergänzen können. Bei der Frau handelt es sich um eine südländisch aussehende, etwa 165cm große, 30 bis 40-Jährige. Sie hatte gebräunte Haut, trug ein grünes Sweatshirt und eine dunkle Hose, sah "anständig" aus und sprach akzentfrei Deutsch. Wem ist diese Person aufgefallen? Wer hat ein Treffen zwischen einem älteren Herrn und ihr beobachtet, bei dem sie etwas entgegengenommen hat? Wer hat danach beobachtet, wohin die Frau gegangen ist oder welche Art von Fahrzeug sie genutzt hat? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

