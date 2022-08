POL-GI: Lollar: Vermisster 82-Jähriger wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gießen (ots) - Langgöns: BMW durchsucht Diebe durchsuchten einen vermutlich nicht abgeschlossenen grauen BMW im Lärchenring und nahmen dabei 30 Euro Bargeld an sich. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr am Montag, 15. August. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641-7006-3555. Lich: Flucht nach Spiegelunfall Auf der L3355 zwischen Lich und Harbach ...

