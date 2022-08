Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: BMW durchsucht + Flucht nach Spiegelunfall + BMW touchiert

Gießen (ots)

Langgöns: BMW durchsucht

Diebe durchsuchten einen vermutlich nicht abgeschlossenen grauen BMW im Lärchenring und nahmen dabei 30 Euro Bargeld an sich. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 19.10 Uhr und 19.25 Uhr am Montag, 15. August. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Lich: Flucht nach Spiegelunfall

Auf der L3355 zwischen Lich und Harbach berührten sich am Montag, 15. August, die Außenspiegel von zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von 500 Euro an einem Wohnmobil zu kümmern, setzte der andere, unbekannte Beteiligte seine Fahrt Richtung Harbach um 16.30 Uhr fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Klein-LKW/ geschlossenen Pritschenwagen. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Gießen: BMW touchiert

Etwa 800 Euro hoch sind die Schäden an einem weißen BMW X1, den ein unbekannter Autofahrer am Montag, 15. August, auf dem Parkplatz Riversplatz touchierte. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 6.30 Uhr und 15.50 Uhr unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

