Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Eigentümer/in gesucht

Am 11. Juni meldete eine Zeugin einen herrenlosen und beschädigten Motorroller der Marke "Piaggio" (Siehe Foto) auf dem Gelände eines Sportvereins an der Hans-Nolte-Straße in Papenburg. An dem Roller sind keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin/ dem Eigentümer des Rollers, der über eine markante Auspuffanlage verfügt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell