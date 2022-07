Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 6. Juli zwischen 23.15 Uhr und 23.25 Uhr kam es in Lingen auf dem Parkplatz Johannes-Meyer-Straße Ecke Konrad-Adenauer-Ring zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Volvo XC40 an der Heckschürze. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell