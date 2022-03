POL-NB: Achtung - Falsche Polizisten

Groß Miltzow/ Woldegk (ots) - In dem Tatzeitraum des 08.03.2022, 20:00 Uhr bis zum 09.03.2022, 06:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße in 17349 Groß Miltzow zu einem Einbruchsdiebstahl in mehrere Räumlichkeiten eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und ...

mehr