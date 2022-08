Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Scheiben beschädigt + Geld entwendet + Portmonee aus Ford entwendet + Mercedes zerkratzt + Außenspiegel beschädigt + Pedelec entwendet + Notebook aus Auto entwendet + und mehr

Gießen- Wieseck: Scheiben beschädigt

Auf dem Schulgelände in der Straße Am Eichelbaum beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben und verursachten damit einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Betroffen sind mehrere Scheiben der Sporthalle, die Vandalen zwischen Mittwoch, 10. August, 12 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, vermutlich mit einem Stein traktierten. Hinweise hierzu sind an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755, zu richten.

Gießen: Geld entwendet

Vier Portmonees entwendeten Unbekannte aus einem geparkten grauen Volvo in der Georg-Philipp-Gail-Straße. Dazu schlugen sie zwischen 21 Uhr am Freitag, 12. August, und 9.50 Uhr am Samstag zunächst eine Scheibe ein und verursachten damit aber einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Die entwendeten Portmonees fanden Zeugen in der näheren Umgebung, lediglich etwa 110 Euro Bargeld fehlte insgesamt, sämtliche Ausweise befanden sich noch in den Geldbeuteln. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Langgöns: Portmonee aus Ford entwendet

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Ford Focus entwendeten Unbekannte ein Portmonee samt Ausweise und Bankkarten im Gesamtwert von etwa 80 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 11. August, 17.45 Uhr und Samstag, 11.05 Uhr, in der Amthausstraße. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Mercedes zerkratzt

1.000 Euro dürfte die Reparatur der Lackschäden kosten, die Unbekannte innerhalb von 30 Minuten mutwillig an einem in der Gartenstraße geparkten schwarzen Mercedes hinterließen. An mehreren Stellen zerkratzten sie das Auto am Samstag, 13. August, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Linden- Großen-Linden: Außenspiegel beschädigt

Vermutlich durch das Gegentreten oder Gegenschlagen beschädigten Unbekannte einen Außenspiegel eines in der Herderstraße geparkten blauen VW Golf. Die 350 Euro hohen Schäden entstanden zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 12. August, und 15.45 Uhr am Samstag. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Pohlheim- Watzenborn-Steinberg: Pedelec entwendet

Aus dem Hausflur einer Gaststätte in der Gießener Straße entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes, weißes Damenrad. Das Pedelec im Wert von etwa 1700 Euro kam zwischen 22.15 Uhr am Samstag, 13. August, und 2 Uhr am Sonntag abhanden. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd entgegen (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Notebook aus Auto entwendet

Aus einem weißen Opel Astra, der in der Hein-Heckroth-Straße geparkt stand, entwendeten Unbekannte ein HP-Notebook. Dazu schlugen sie zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 11. August, und 18.50 Uhr am Sonntag, zunächst eine Scheibe ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 500 Euro am Auto. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd entgegen (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lollar: Räder gegen Steine getauscht

Auf Steinen stehend fanden Mitarbeiter einer KFZ-Werkstatt in der Pfingstweide am Montag, 15. August, um 7 Uhr einen VW auf dem Firmengelände vor. Diebe hatten in dem Zeitraum seit Freitag, 12. August, 15.15 Uhr den PKW aufgebockt und die Reifen samt Alufelgen entwendet. Der Schaden beträgt etwa 2400 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Hungen: Mülltonnenbrand

Zwei große Mülltonnen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag, 14. August, in der Stettiner Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte die Tonnen gegen 22.30 Uhr und konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Hecke verhindern. Der Wert der zwei zerstörten Tonnen dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei in Grünberg bittet um Hinweise zur Brandentstehung (Telefonnummer 06401/ 91430).

Lich: Zusammenstoß mit Pferd glimpflich ausgegangen

Verhältnismäßig glimpflich ging am Freitag, 12. August, der Zusammenstoß zwischen einem Pferd und einem Fahrzeug aus. Ein 20-jähriger aus Reiskirchen befuhr gegen 17.30 Uhr in einem Ford den Mühlweg als plötzlich ein Pferd aus einem Feldweg galoppiert kam und in den Ford rannte. Das Pferd zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, am Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Gießen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Samstagabend, 13. August, hielt gegen 23.45 Uhr ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Bahnhofstraße. Als sich ein Linienbus näherte, stieg der Beifahrer aus und parkte das Fahrzeug um. Dabei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer sah sich kurz den Schaden an, stieg wieder auf den Beifahrersitz und der ursprüngliche Fahrer fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 83-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,82 Promille. Die Ermittlungen hierzu dauern an, die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Hungen-Trais-Horloff: Schranke touchiert

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in einem nicht konkret bekannten Zeitraum eine Schranke zum Seegebiet in der Riedgasse. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, die Verantwortliche am Montag, 8. August, bemerkten. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg-Wißmar: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr am Donnerstag, 11. August, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr den Hainerweg und touchierte dabei den Außenspiegel eine geparkten schwarzen Ford Focus. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

