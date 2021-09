Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch (Versuch)

Großkarlbach, Rieslingstraße - Nacht zum 14.09.2021 (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum 14.09.2021 in einen Bungalow in Großkarlbach ein (Feldrandlage). Sie hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten in das Anwesen. Im Keller befanden sich allerdings lediglich "übliche" Lagerräume und die Waschküche. Der Zugang zum Wohnbereich war mit einer Zwischentür verschlossen, was ein Betreten verhinderte. Die Geschädigte und Nachbarn hörten gegen 23:00 Uhr ein dumpfes Geräusch, schenkten der Sache aber keine Bedeutung. Das aufgebrochene Fenster wurde erst am Morgen entdeckt. Entwendet wurde scheinbar nichts.

