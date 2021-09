Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Vier Fahrräder entwendet

Meckenheim (ots)

Zu einer Veranstaltung auf dem Birkenhof am vergangenen Samstagabend (11. September) reisten viele Besucher mit Fahrrad an. Zwischen 19 und 0 Uhr entwendeten Unbekannte vier angeschlossene Räder. Der Gesamtschaden wurde auf 4.000,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell