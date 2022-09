Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (15. September 2022) gegen 19:40 Uhr beschädigte der Fahrer eines schwarzen VW Golf durch das Überfahren einer Fahrbahnkante die Pflasterung am Waschpark an der Georg-Elsner-Straße. An einer Grünfläche neben den Staubsauerboxen setzte der Golf auf, so dass der Fahrer Schwierigkeiten hatte, vom Randstein herunterzufahren. ...

