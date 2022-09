Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugenaufruf

Pflasterung einer Waschstraße beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (15. September 2022) gegen 19:40 Uhr beschädigte der Fahrer eines schwarzen VW Golf durch das Überfahren einer Fahrbahnkante die Pflasterung am Waschpark an der Georg-Elsner-Straße. An einer Grünfläche neben den Staubsauerboxen setzte der Golf auf, so dass der Fahrer Schwierigkeiten hatte, vom Randstein herunterzufahren. Andere Kunden des Waschparks kamen dem Golffahrer zu Hilfe. Nachdem der etwa 20 Jahre alte Fahrer den Waschpark verlassen hatte, stellte der Eigentümer den Schaden an der Pflasterung fest. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (ms)

