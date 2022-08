Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Glückliches Ende einer Vermisstensuche

Linz am Rhein (ots)

Am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, meldete sich ein besorgter Bewohner aus dem Linzer Wohngebiet Roniger Hof. Der Mann gab an, er mache sich Sorgen um seine Frau. Diese sei gegen 19:00 Uhr mit den beiden Hunden zu einem Abendspaziergang aufgebrochen, bislang sei sie noch nicht zurück gekehrt. Da die routinemäßigen Überprüfungen, sowie eine erste Nahbereichsfahndung durch die Polizei negativ verlief, wurde die Feuerwehr Linz zur Suche alarmiert. Neben der Feuerwehr Linz, suchten die Rettungshundestaffel der Feuerwehr, ein Diensthund der Polizei, drei Drohnen der Feuerwehr und Kräfte der Polizeiinspektion Linz nach der vermissten 67-jährigen Frau. Gegen 01:36 Uhr konnten von einer Polizeibesatzung aus dem Waldgebiet in Rothe Kreuz Hilferufe einer Frau und Hundegebell wahrgenommen werden. Schnell konnte die Frau im Waldgebiet lokalisiert und mit vereinten Kräften der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geborgen werden. Gegen 02:05 Uhr war der Einsatz beendet und die Frau nebst Hunden konnte dem überglücklichen Mann übergeben werden. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau sich beim Spaziergang am Knöchel verletzt und war daher nicht mehr wegefähig. Aufgrund der herannahenden Dunkelheit geriet sie daher in die hilflose Lage.

