POL-UL: (UL) Laichingen - Rechts vor Links

Mit leichten Verletzungen endete ein Unfall am Montag in Laichingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Der 50-Jährige fuhr in der Eberhardstraße. An der Kreuzung Hirschstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 87-Jährigen mit seinem Kleinkraftroller. Der Fahrer des Mercedes fuhr in die Kreuzung ein und stieß mit dem Roller zusammen. Dabei erlitt der 87-Jährige leichte Verletzungen. Die konnten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

