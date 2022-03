Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin touchiert und Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Weitergefahren ist ein Autofahrer am Mittwoch in Bocholt nach einem Unfall - zurück blieb eine leicht verletzte Pedelecfahrerin. Die 76-Jährige wollte gegen 15.10 Uhr von der Boesstiege nach links dem Straßenverlauf folgend in die Königstraße fahren. Gleichzeitig kam ein 65-Jähriger mit seinem Wagen von rechts aus der Fußgängerzone. Sein Fahrzeug touchierte die Bocholterin, als der Mann nach links in die Boesstiege abbog. Dabei prallte es gegen ein Verkehrszeichen und entfernte sich. Polizeibeamte konnten den Fahrer in Bocholt ermitteln. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

