POL-BOR: Gescher - Fahrradfahrer kollidieren

Velen (ots) - Bargeld und Papiere hat ein Taschendieb am Mittwoch in Velen erbeutet. Das Geschehen spielte sich zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße "Alte Gärtnerei ab". Dem Täter war es unbemerkt gelungen, einer Kundin die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor ...

