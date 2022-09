Polizei Köln

POL-K: 220907-3-K Auto und E-Scooter stoßen zusammen - Krankenhaus

Köln (ots)

In Köln-Kalk ist am Dienstagnachmittag (6. September) ein E-Scooter-Fahrer (44) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr soll ein 57-jähriger Autofahrer auf der Steprathstraße mit seinem entgegen der Fahrtrichtung geparkten Ford ausgeparkt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß er hierbei mit einem entgegen kommenden E-Scooterfahrer (44) zusammen. Bei dem Sturz erlitt der 44-Jährige Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. (sw/kk)

