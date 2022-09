Polizei Köln

POL-K: 220907-1-K Von Angreifern niedergeprügelt und beraubt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Auf der Grundlage eines Gerichtsbeschlusses fahndet die Kripo Köln mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung an den innerstädtischen Kölner Ringen nach fünf circa 18 - 22 Jahre alten mutmaßlichen Räubern. In der Nacht auf Sonntag (29. Mai) gegen 1.50 Uhr sollen die Verdächtigen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Hohenzollernring einen 22-jährigen Kölnbesucher gejagt und an der Palmstraße eingeholt haben. Dort sollen die Angreifer den Geschädigten geschlagen, getreten und ihm seine Umhängetasche entrissen haben.

Die Fahndungsfotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/86898

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell