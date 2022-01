Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 7. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Dienstag, 11.01.2022, gegen 23:30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Wolfenbüttel einen 27-jährigen Autofahrer. Bei diesem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Test. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Dienstag, 11.01.2022, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 12.01.2022, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Anton-Ulrich-Straße in Wolfenbüttel zum Parken auf einem Privatgrundstück abgestellten PKW Ford Kuga in schwarz. Der Wert des Fahrzeugs wird mit rund 20000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell