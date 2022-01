Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 7. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Montag, 10.01.2022, gegen 23:55 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am späten Montagabend einen 23-jährigen Autofahrer, der in auffälliger Fahrweise auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sein Auto musste der 23-Jährige stehen lassen.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an ehemaliger Flüchtlingsunterkunft

Donnerstag, 06.01.2022, bis Sonntag, 09.01.2022

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstag und Sonntag vermutlich durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Langen Straße in Wolfenbüttel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell