Polizei Köln

POL-K: 220906-2-K Musik im Ohr - Blick aufs Handy - Unfall

Köln (ots)

Mutmaßlich Unaufmerksamkeit beim Überqueren der Straße "Am Bahnhof" in Köln-Wahn ist am frühen Montagabend (5. September) einem 11-jährigen Jungen zum Verhängnis geworden. Mit Musik über In-Ear-Kopfhörer und dem Blick auf das Display des Telefons gerichtet, trat der Schüler um kurz vor halb acht auf die Fahrbahn und wurde von einer 19 Jahre alten Frau mit ihrem Kia erfasst. Rettungskräfte brachten ihn mit Schürfwunden und Prellungen in ein Krankenhaus. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell