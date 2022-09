POL-K: 220905-5-K Zeugensuche: Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat am Sonntagvormittag (4.September) einen mutmaßlichen Kellereinbrecher (25) in der Ewaldistraße in der Kölner Innenstadt festgenommen. Ein aufmerksamer Hausbewohner bemerkte gegen 9.15 Uhr Geräusche im Keller seines Mehrfamilienhauses und informierte umgehend die Polizei. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte legte der Anrufer von außen einen Keil unter die Kellertür, um die Flucht des ...

mehr