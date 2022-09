POL-K: 220905-4-K Zwei Schwerverletzte nach E-Scooter-Unfällen am Wochenende

Köln (ots) - Mit dem Wechsel an die weiterführenden Schulen in Köln und Leverkusen stand für die eigenen Kinder in den Sommerferien häufig der Kauf des ersten Smartphones an. Beim Einstieg in die digitale Welt brauchen Kinder und Jugendliche die Begleitung der Eltern und der Schule. Die Weitergabe des Wissens ...

mehr