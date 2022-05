POL-IZ: 220505.1 Burg: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Itzehoe (ots) - Am Dienstag hat ein Taschendieb in einem Itzehoer Supermarkt zugeschlagen. Er entwendete einer Kundin das Portemonnaie und erbeutete knapp hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.20 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße auf. Währenddessen trug sie ihre Geldbörse in einer ...

