POL-IZ: 220504.4 Hohenfelde (Kreis Steinburg): Vorsicht! Unverschlossene Türen locken Diebe!

Hohenfelde(Kr. Dithmarschen) (ots)

Nicht zum ersten Mal haben ungebetene Gäste sich in ein unverschlossenes Haus geschlichen und sich am Eigentum der Besitzer bedient. Zuletzt schlug ein Dieb am Dienstag in Hohenfelde zu, er entwendete ein Werkzeug.

Im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr hatte ein Mann sein Haus in der Straße Halenbrook verlassen, zwei weitere Bewohner schliefen während dieser Zeit. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Anzeigende zwei offenstehende Türen und seinen draußen umherlaufenden Hund, der sich zuvor in dem Gebäude befunden hatte. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Zuhauses stellte der Geschädigte das Fehlen einer Kreissäge von Makita fest, weiteres Stehlgut registrierte er nicht.

Möglicherweise kommen für den Diebstahl zwei verdächtige Jugendliche in Frage, die der Hohenfelder auf seinem Weg nach Hause im Nahbereich seiner Wohnanschrift antraf. Die beiden dunkel gekleideten Personen waren etwa 16 Jahre alt und mit einem blauen Kleinkraftrad unterwegs. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

