Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220504.3 Engelbrechtsche Wildnis: Schwerer Verkehrsunfall am Morgen

Engelbrechtsche Wildnis (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich auf der Bundesstraße 431 in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen ereignet. Drei der Insassen erlitten Verletzungen, zwei von ihnen schwere.

Kurz vor 08.00 Uhr war ein 62-Jähriger in Begleitung eines Kindes in einem Volvo auf der Bundesstraße 431 aus Richtung Glückstadt kommend in Richtung Elmshorn unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann leicht auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Kleinbus kam. In der Folge fuhr er komplett in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Smart eines 31-Jährigen zusammen. Zum Stillstand kam der Volvo schließlich in einem Graben. Der Fahrzeugführer erlitt im Zuge des Unfalls schwere Verletzungen, das Kind leichte. Den Smart-Fahrer brachte ein Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus, Lebensgefahr bestand für den Geschädigten nicht. Die vier Insassen des Kleinbusses blieben unversehrt.

An den beiden hauptsächlich beteiligten Wagen entstand Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell