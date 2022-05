Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220503.4 Heide: Einbruch in Imbiss

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Heide im Bereich eines Einkaufszentrums zu einem Einbruch in einen Imbiss gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die am Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Kurz vor 05.00 Uhr stellte ein Zeuge eine defekte Scheibe an einem Imbiss in der Hamburger Straße fest. Die genauere Inaugenscheinnahme des Tatortes durch Beamte ergab, dass Unbekannte mit einem Gulli-Deckel die Scheibe zerstört hatten und so in das Innere des Geschäftes eindrangen. Sie entwendeten eine Kassenschublade - ob sich hierin etwas befand, ist unklar. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell